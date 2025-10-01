Başkan Erdoğan’dan Meclis açılışında Gazze mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan, “Meşruiyetini doğrudan milletimizden alan TBMM daima hakkın haklının ve mazlumun yanında yer aldı. İsrail'in Filistin'de 2 yıldır sürdürdüğü soykırıma, devlet terörüne en güçlü tepki bu koltuklardan yükseldi. Milletimizin milletine tercüman olan meclisimiz 7 dildeki ortak bildiri ile farkını ortaya koydu. Soykırım hakkındaki tezkere zulme göz yumanlar için çok güçlü mesaj olmuştur. Filistin'i destekleyen parlamentolardaki çalışmaları meclisimizin bir diğer başarısıdır.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN