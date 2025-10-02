Başkan Erdoğan’dan Kudüs mesajı!

VBaşkan Recep Tayyip Erdoğan Kudüs'ün fethinin 838’inci yıl dönümüne ilişkin mesajında "Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi. .

