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05.02.2020

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Oraya girdiğinizde hep tarihimizi görürsünüz, Misak'ı Milli'yi görürsünüz, Ne işimiz var diyor Bay Kemal... Bay Kemal Misak'ı Milli'nin altında kimin imzası var önce onu bir araştır. Onu araştırdığın zaman sen hep diyorsun ya 'CHP Atatürk'ün partisidir', ama sen kimin partisi olduğunun bile farkında değilsin." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Oraya girdiğinizde hep tarihimizi görürsünüz, Misak'ı Milli'yi görürsünüz, Ne işimiz var diyor Bay Kemal... Bay Kemal Misak'ı Milli'nin altında kimin imzası var önce onu bir araştır. Onu araştırdığın zaman sen hep diyorsun ya 'CHP Atatürk'ün partisidir', ama sen kimin partisi olduğunun bile farkında değilsin." ifadelerini kullandı.

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