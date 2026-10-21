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Başkan Erdoğan'dan fon mesajı: “Milletin malına el uzatana asla sahip çıkmayız!”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan fon mesajı: “Milletin malına el uzatana asla sahip çıkmayız!”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda fon tartışmalarına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Tasfiyesine karar verilen fonlardaki 455 bini aşkın yatırımcıyı ilgilendiren sürecin üç aşamada yürütüldüğünü belirten Erdoğan, mağduriyetlerin giderilmesi, haksız kazanç sağlayanlardan hesap sorulması ve benzer sorunların önlenmesi için gerekli adımların atılacağını vurguladı. Erdoğan, “Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana asla sahip çıkmayız” dedi.

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