19 Ağustos 2025, Salı

Başkan Erdoğan’dan Dünya İnsani Yardım Günü mesajı: Siyaset üstüdür

Başkan Erdoğan'dan “Dünya İnsani Yardım Günü” mesajı: Siyaset üstüdür

Giriş: 19.08.2025 21:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, tüm uluslararası platformlarda Gazze'nin sesi olup dünyaya acil çağrılar yaparken; olabilecek her şekilde Gazze'ye acil insani yardımlarını ulaştırmaya da devam ediyor. Başkan Erdoğan, 'Dünya İnsani Yardım Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Karşımızda duran acı gerçek, 300 milyondan fazla insanın en temel insani ihtiyaçlarından yoksun olmasıdır. Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir. İnsani yardım siyaset üstüdür, bir vicdan meselesidir.' ifadelerine yer verdi.
