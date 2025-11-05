05 Kasım 2025, Çarşamba

Başkan Erdoğan'dan Demirtaş mesajı: Yargı bu konuda ne derse o!

Başkan Erdoğan'dan Demirtaş mesajı: Yargı bu konuda ne derse o!

Giriş: 05.11.2025 16:20
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, grup toplantısında yaptığı “Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı olur” açıklamasına, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan yanıt geldi. Erdoğan, yargı sürecini işaret ederek “Bu ülke bir yargı ülkesidir, yargı bu konuda ne derse ona uyarız.” ifadelerini kullandı. Grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin “Yeni bir kavşağa kavuştuk” diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. “İttifakta çatlak arayanları hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz.” mesajını veren Başkan Erdoğan, konuşmasında CHP’ye yönelik eleştirilerini de sürdürdü.
