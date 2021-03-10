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Başkan Erdoğan'dan CHP'nin Berat Albayrak saldırılarına sert tepki: Damat kadar taş düşsün başınıza!

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Giriş: 10.03.2021 14:12
AK Parti Meclis grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Berat Albayrak saldırılarına çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Son haftalarda bir şey benim dikkatimi çok çekiyor. CHP zihniyeti mensupları bir yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat.. Damat kadar taş düşsün başınıza... Bakanlık yaptığı yıllardan itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? Para Hazine'de... Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa sizdedir." ifadelerini kullandı.
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