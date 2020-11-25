Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç'a çok sert sözler: Teröristin kitabının tavsiye etmesi beni rencide etti

TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hadi yeminli Türk düşmanlarını anladık. Hadi CHP gibi tetikçileri de anladık. Peki yıllarca bu mücadeleyi verdiğimiz kimselerin aynı trene binmesine ne demeli. Neymiş? Filancalar filancalar hâlâ hapisteymiş... Bunları ödüllendirecek halimiz yok. Teröristin kitabının tavsiye etmesi beni rencide etti." diyerek Bülent Arınç'a çok sert çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, Bülent Arınç'ın sözlerine çok sert sözlerle yüklendi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:

YILLARCA BU MÜCADELEYİ BİRLİKTE VERDİĞİMİZ KİŞİLERİN DE AYNI TRENE BİNMESİNE NE DEMELİ?

Nerede terörist varsa biz bunların başını ezmek için varız.

Terörden meşru siyasete geçiş yolunu açmak için her yolu denedik, her fedakarlığı yaptık.

Akrep karakterli terör örgütünün kendi kendini sokarak bu fırsatı heba etmesine rağmen, bölgedeki insanlarımızla gönül bağını güçlendirerek ülkemizde yepyeni bir dönemi başlattık.

Yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kişilerin de aynı trene binmesine ne demeli? Neymiş? Filancalar filancalar hâlâ hapisteymiş... Bunları ödüllendirecek halimiz yok.

Dağa kaçırılan o yavruların annelerinin, Diyarbakır'daki HDP binasının önünde yaz-kış demeden oturan annelerin hakkını kim teslim edecek?

TERÖRİSTİN KİTABININ TAVSİYE ETMESİ BENİ RENCİDE ETTİ

Devlet niye var? Biz niye varız? Arkadaşlar biz bunun için varız. Biz bunu halledeceğiz. Hatta daha da ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun denilen kişi, binlerce askerimin kardeşimin kanı olan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucudur.

Birilerinin çıkıp sanki Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış her şey eski haliyle sürüyor da sadece kendileri gerçekleri söyleyebiliyor gibi bir eda ile konuşmalarını kabul edemeyiz.

Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanının silahlı ve siyasi temsilcileriyle bölücü terör örgütünün olduğu hakikatine göz yumamayız.