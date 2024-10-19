19 Ekim 2024, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan Batılı ülkelere sert tepki! Gözü dönmüş cani Netanyahu'ya oyuncak oldular
Başkan Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında konuştu. Başkan Erdoğan, Batılı ülkelere sert tepki gösterek, "Son bir yılda Gazze'de süren ve Lübnan'a sıçrayan katliamları anlatmakta kelimeler yetersiz kalıyor. Batı Netanyahu denen caniye oyuncak olmuş. BMGK oyuncak olmuş durumda bir tanesi çıkıp da 'bu alçaklıktır' diyemedi." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan devamında muhalefete ilişkin ise "Muhalefetin gevşekliği rahatlığı bizi alakadar etmez. Onlar rakı masalarında geyik muhabbetti çevirirken biz bölgemizdeki ateşi söndürme mücadelesi veriyoruz." ifadelerine yer verdi.