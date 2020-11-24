- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan’dan Ayda bebeğe telefon! "Biz sizi çok seviyoruz"
Başkan Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası İzmir depreminin simgesi Ayda ile görüştü. Görüşme sıcak diyaloglara sahne oldu.
Görüşme sıcak diyaloglara sahne oldu.
Başkan Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası İzmir depreminin simgesi Ayda ile görüştü.
Görüşme sıcak diyaloglara sahne oldu.
İzmir'deki korkunç depremin simgelerinden 3 yaşındaki Ayda Gezgin 91 saat sonra kaldığı enkazın altından çıkarılmıştı.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)