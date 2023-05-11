Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar: Seçim sonrası kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğiz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Seçim sonrası kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğiz. Bunların önüne yasaklamayla falan geçilemez. Bunun çözümü de üretimdir" dedi.

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