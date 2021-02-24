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Başkan Erdoğan'dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2021 13:37
Güncelleme:24.02.2021 13:43
Son dakika haberine göre Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "CHP sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir. CHP hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır" diyerek sert çıktı. Başkan Erdoğan, Gara'da bir mağarada şehit edilen 13 kişiyle ilgili olarak CHP ve HDP'yi sert sözlerle eleştirdi ve ''Öyle utanmaz ki çıkıyor bunu bile benim üzerime yıkmaya kalkıyor. Bu katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Bunun sorumlusu Erdoğan'dır diyor. Ne yüzsüzsün sen ya? Bunların cibilliyetleri bozuk'' dedi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı, AK Parti iktidarı bu yolda inançla, sizin kol gerdiğiniz o teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecektir." Türkiye’nin sınırları içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele harekatları hem meşru hakkıdır hem de insani görevidir. Kimseden icazet alacak değiliz." ifadelerini kullandı. "Berat Bey'in gayretlerinin şahidiyiz" diyen Başkan Erdoğan, "Salgın döneminde vatandaşlarımız için seferber olduk." diye konuştu.

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