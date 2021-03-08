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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar

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Giriş: 08.03.2021 15:49
Güncelleme:08.03.2021 15:49
Son dakika haberine göre AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeri geldiğinde seçim sandığına sahip çıkan, darbecilerin karşısına dikilen kadınlarımızın hakkını asla ödeyemeyiz." dedi. Başkan Erdoğan, "Hayata geçirdiğimiz reformlarla yıllarca çağdaşlık adına kızlarımızın eğitim ve iş alanında önlerini sinsice kesenlere en güzel cevabı hep birlikte verdik. Kadını horlayan, istismar eden, taciz eden anlayışı reddettik." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Samsun'daki şiddet görüntüleriyle ilgili de "Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz." diye konuştu.
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