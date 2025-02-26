Başkan Erdoğan’a doğum gününde basketbol topu hediyesi!

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılan Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantının sonunda Başkan Erdoğan'a doğum günü dolayısıyla basketbol topu hediye edildi. Topu alan Erdoğan, bir süre sektirdi ve MKYK üyeleri ile paslaştı. İşte o anlar.

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