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Başkan Erdoğan’a doğum gününde basketbol topu hediyesi!

Başkan Erdoğan’a doğum gününde basketbol topu hediyesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 09:52
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılan Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantının sonunda Başkan Erdoğan'a doğum günü dolayısıyla basketbol topu hediye edildi. Topu alan Erdoğan, bir süre sektirdi ve MKYK üyeleri ile paslaştı. İşte o anlar.
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Başkan Erdoğan’a doğum gününde basketbol topu hediyesi!
Başkan Erdoğan’a basketbol topu hediyesi!
Başkan Erdoğan’a basketbol topu hediyesi!
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