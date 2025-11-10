Başkan Erdoğan: Yılda 7 milyar dolar savunma ihracatı yapıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün İHA'larımız, SİHA'larımız varsa , dünyanın değişik ülkelerine KAAN'larımızı ihraç ediyorsak bu bir şeyi ortaya koyuyor. Tanklarımızı ve toplarımızla dünyaya rekabet fişeği attık. Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz. Son 23 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. Olmaz denilen yapamazsınız denilen ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Savunma sanayi alanında ülkemizin talihini değiştirdik. Dışa bağımlılığımızı yüzde 20'nin de altına çektik. Toplu iğne bile üretemiyorduk. Şimdi top yapıyoruz, tank yapıyoruz. Bugün 7 milyar doların üzerinde savunma ihracatı yapıyor.” ifadelerini kullandı.

