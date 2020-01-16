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16.01.2020

Başkan Erdoğan: Üniversite öğrenci sayısı 8 milyona tırmandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda hitap etti. Erdoğan konuşmasında "Eğitim ile başlıyoruz. Geçtiğimiz 17 yılda eğitim öğretimde alt yapı eksikliklerini gidermenin gayreti içinde olduk. Çocuklarımız için kolları sıvadık. Öğretmen sayısını 652 bin ilave ile 940 bine çıkardık. Derslik sayısına 316 bin ilave yaptık. Üniversite sayısını 207'e ulaştırdık. Üniversitelerimizdeki öğrenci sayısı ise 1.6 milyondan 8 milyona tırmandı. Birileri şunu söyleyebilir, 'Bu rakamlar iyi de kalite.' Onların tespiti de doğru olabilir. Şuan öğrenci adaylığımızda 10 öğrenciden 1'i girerken, şimdi hamdolsun 10'da 10 üniversiteye girer oldu. Bu şuan keyfiyet itibariyle sıkıntımız olabilir ama biz keyfiyeti de yakalayacağız. Bu öğrencilerimiz batı ile yarışır hale gelecektir. Üniversite harçlarını kaldırdık. Gençler bu harçlarla ilgili protesto yapıyorlardı. Bunu kaldıran AK Parti iktidarıdır.

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