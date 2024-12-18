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Başkan Erdoğan: Türkiye Türkiye’den daha büyüktür!

Başkan Erdoğan: Türkiye Türkiye'den daha büyüktür!

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.12.2024 16:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin bağımsızlık vizyonu ve gelecek hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Öğrenilmiş çaresizliği ortadan kaldırdıklarını belirten Erdoğan, savunma sanayisinde kaydedilen başarılara dikkat çekerek muhalefetin İHA ve SİHA’lar nedeniyle 'sinir krizi' geçirdiğini ifade etti. Gençlere de seslenen Erdoğan, 'Hepsini icat peşinde koşmaya davet ediyoruz' diyerek teknoloji ve inovasyonun Türkiye’nin geleceği için önemine vurgu yaptı. Başkan Erdoğan ayrıca 'Ufkumuzu sınırlandıramayız, Türkiye Türkiye’den daha büyüktür' sözleriyle Türkiye’nin potansiyelinin sınırların ötesinde olduğuna işaret etti.
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Başkan Erdoğan: Türkiye Türkiye’den daha büyüktür!
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