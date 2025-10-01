01 Ekim 2025, Çarşamba
Başkan Erdoğan: Türkiye egemenliğini pazarlık konusu yapmaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Hedefimiz terörün bitmesidir. Adımlarımızı sadece ve sadece bu hedefe yönelik atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir dünyevi güç karşısında taviz vermez, diz çökmez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz. Bazı partilerin tahrikleri ile zihinlerinde soru işareti oluşan vatandaşlarımız müsterih olsun. Hedefimiz terörün bitmesi ve kardeşliğin güçlenmesidir.” dedi.