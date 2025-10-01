01 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Türkiye egemenliğini pazarlık konusu yapmaz
Başkan Erdoğan: Türkiye egemenliğini pazarlık konusu yapmaz

Başkan Erdoğan: Türkiye egemenliğini pazarlık konusu yapmaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2025 14:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Hedefimiz terörün bitmesidir. Adımlarımızı sadece ve sadece bu hedefe yönelik atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir dünyevi güç karşısında taviz vermez, diz çökmez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz. Bazı partilerin tahrikleri ile zihinlerinde soru işareti oluşan vatandaşlarımız müsterih olsun. Hedefimiz terörün bitmesi ve kardeşliğin güçlenmesidir.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Türkiye egemenliğini pazarlık konusu yapmaz
İletişim araçlarımıza dijital saldırı var
"İletişim araçlarımıza dijital saldırı var"
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Dem ve İYİ Parti ile Meclis’te bir araya geldi
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Dem ve İYİ Parti ile Meclis'te bir araya geldi
Başkan Erdoğan TBMM’de ayrılıyor!
Başkan Erdoğan TBMM'de ayrılıyor!
Kızılelma PT-3 bir testi daha başarıyla bitirdi!
Kızılelma PT-3 bir testi daha başarıyla bitirdi!
Ayşe Barım için tahliye kararı
Ayşe Barım için tahliye kararı
Her sorunu çözer, her oyunu bozarız
"Her sorunu çözer, her oyunu bozarız"
Başkan Erdoğan: Hakimiyeti imtiyazlıların elinde aldı
Başkan Erdoğan: Hakimiyeti imtiyazlıların elinde aldı
2026 ekonomide reform yılı olacak
"2026 ekonomide reform yılı olacak"
6 Şubat’ın izlerini silmeyi başardık
"6 Şubat'ın izlerini silmeyi başardık"
Türk-Kürt-Arap ittifakı bölgeyi tahkim edecek
"Türk-Kürt-Arap ittifakı bölgeyi tahkim edecek"
Türkiye egemenliğini pazarlık konusu yapmaz
"Türkiye egemenliğini pazarlık konusu yapmaz"
TBMM milli meşruiyetin yegane temsilcisidir
"TBMM milli meşruiyetin yegane temsilcisidir"
Daha Fazla Video Göster