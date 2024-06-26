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Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 18:57
Başkan Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısı sonrası Meclis Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi. Erdoğan'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazi Meclisimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Zat-ı devletlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" dedi.
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