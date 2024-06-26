26 Haziran 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü!
Başkan Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısı sonrası Meclis Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi. Erdoğan'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazi Meclisimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Zat-ı devletlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" dedi.