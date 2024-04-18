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Başkan Erdoğan Tanzanyalı mevkidaşını ile görüştü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 17:57
Son dakika haberi... Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı, daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiriyor. İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyecek.
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