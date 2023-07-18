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Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü | 5 yeni anlaşma imzalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2023 08:52
Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE'den oluşan Körfez turu başladı. Ziyaretler öncesi havalimanında açıklamalarda bulunan Erdoğan, yatırım ve ticari ortaklıkların ziyaretlerin merkezini oluşturacağını söyledi. Başkan Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'a ulaştı. Resmi karşılama sonrası Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından savunma, iletişim, enerji alanlarında anlaşmalar imzalandı.
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