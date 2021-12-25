Başkan Erdoğan: Seçim Haziran 2023’te yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'nde konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında, 'Bay Kemal, Meral Hanım boşuna uğraşmayın. Seçim Haziran 2023'te yapılacak. Öne gelmesi söz konusu değil' dedi.