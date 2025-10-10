10 Ekim 2025, Cuma

Başkan Erdoğan Rize’de! 38 projenin toplu açılışı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 15:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Aşkla çıktığımız yolda 24 yıldır aşkla koşmaya devam ediyoruz. İlk gün nasılsak bugün de öyleyiz. Dünya, zaman değişir bizim size olan sevdamız değişmez. Rize’ye elimiz boş gelmedik. 38 projemizin toplu açılışını, 2 projemizin temel atma törenini yapıyoruz. 2026 sonunda hizmete girecek şehir hastanesiyle Rize'miz sağlıkta öncü şehirlerden birisi olacak. Rabbim güç kuvvet verdikçe Rize için 81 il için canla başla çalışacağız.” şeklinde konuştu.
