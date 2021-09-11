Başkan Erdoğan Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kütüphane inşaatı süren Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası'nda yaklaşık yarım saat süren incelemelerde bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan, kışlanın çıkışında vatandaşlar tarafından karışlandı. Aracını durduran Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan MUSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldıktan sonra Taksim'e geçti. Yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ne incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan'ın ikinci durağı kütüphane inşaatı süren Rami Kışlası oldu.

Başkan Erdoğan 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası'nda yaklaşık yarım saat süren incelemelerde bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan, kışlanın çıkışında vatandaşlar tarafından karışlandı. Aracını durduran Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti.