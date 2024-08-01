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Başkan Erdoğan Papa ille görüştü

Başkan Erdoğan Papa ille görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2024 15:15
Başkan Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesinde, Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını, tepkilere neden olduğunu ifade etti
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Başkan Erdoğan Papa ille görüştü
Başkan Erdoğan Papa ille görüştü
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