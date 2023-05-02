Başkan Erdoğan Konya’da müjdeledi

14 Mayıs öncesi sahada son sürat çalışmalarına devam eden Başkan Erdoğan, Konya'da vatandaşlarla buluşuyor. Avrupa'nın en büyük güneş santrali olacak olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) yanı sıra Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi de açılıyor. Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.