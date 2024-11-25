Başkan Erdoğan Kabine’nin ardından konuştu: Kamuda denetim genişliyor

Milyonların merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Çoluk çocuk üzerinden yalan ithamlarla oy hesabı güdenleri Allah'a havale ediyoruz." dedi. Batılı ülkelerin ikiyüzlü Gazze politikasına tepki gösteren Erdoğan, "Herkes gibi bizimde umutlarımızı kırıyor ancak siyonist lobinin karşısında durarak Gazzeli kardeşlerimize destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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