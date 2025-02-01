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Başkan Erdoğan: İzmir tarihinin bakımsız günlerinde

Başkan Erdoğan: İzmir tarihinin bakımsız günlerinde

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 14:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Yağmur çisele İzmir’i su basıyor. Umurlarında değil. Medeniyet sembolü İzmir tarihinin en perişan devrini yaşıyor. Ülkenin en pahalını suyunu içiyor. Hizmet için seçilen başkanlar İstanbul’da siyasi ikbal peşindeler. İzmir Körfezi’ne yaklaşılmıyor. Neresinden tutsanız elinizde kalan İzmir var.” dedi.
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Başkan Erdoğan: İzmir tarihinin bakımsız günlerinde
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