02 Eylül 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Vatandaşlardan yoğun ilgi: Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne 1 saatte gidebildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken makam aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Erdoğan, 4,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 1 saatte katetti.