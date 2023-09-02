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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Vatandaşlardan yoğun ilgi: Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne 1 saatte gidebildi

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Giriş: 02.09.2023 15:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken makam aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Erdoğan, 4,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 1 saatte katetti.
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