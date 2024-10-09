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Başkan Erdoğan: İsrail Siyonist bir terör örgütüdür

Başkan Erdoğan: İsrail Siyonist bir terör örgütüdür

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 13:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Terör devleti İsrail'e sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Vadedilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır." dedi.
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