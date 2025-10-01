Başkan Erdoğan: Her sorunu çözer, her oyunu bozarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Filistin'e daima destek olacağını belirten Erdoğan, "Gazze'ye tek bir bombanın daha düşmesini istemiyoruz. Türkiye olarak bunun için çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz." dedi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Suriye'de dejavuya izin vermeyiz. Aklıselim ile hareket edildiğinde, bin yıllık ortak maziden beslenen bir gelecek tasavvuruyla yaklaşıldığında evelallah her sorunu çözer, her oyunu bozarız." ifadesini kullandı.

