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Başkan Erdoğan gençlerle buluştu: Onlar sordu ben cevapladım

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Giriş: 14.04.2021 15:23
Güncelleme:14.04.2021 16:10
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Onlar sordu, ben cevapladım." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Bir söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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