Başkan Erdoğan: Gazze’deki soykırımı Almanya görmüyor mu? Basın toplantısı A Haber’de değerlendirildi

Giriş: 30.10.2025 16:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye’nin AB üyeliğini stratejik hedef olarak gördüklerini vurgularken, İBB’deki yolsuzluk soruşturmasına değindi ve Gazze’deki durumu eleştirerek Merz’e tepki gösterdi. Toplantı, Askeri Stratejist Prof. Dr. Esat Arslan tarafından A Haber canlı yayınında değerlendirildi.
Gazze’deki soykırımı Almanya görmüyor mu?
Hamas’ta bomba yok İsrail’de var
Başkan Erdoğan’dan Merz’e Gazze yanıtı
A Haber ROKETSAN tesislerinde
Bilir ailesinin 4 ferdine veda!
TSK’dan Karadeniz’de tarihi gövde gösterisi!
Asrın projesi Marmaray 12 yaşında!
Diyarbakır’da kaya petrolü sondajına başlanıyor!
İstanbullunun bilgileri kime, nasıl sızdırıldı?
Başkan Erdoğan Almanya Başbakanını karşıladı
Akkuyu Nükleer Santrali 2026’da elektrik üretecek!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den gençlerin projesine tam destek!
