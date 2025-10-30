Başkan Erdoğan: Gazze’deki soykırımı Almanya görmüyor mu? Basın toplantısı A Haber’de değerlendirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye’nin AB üyeliğini stratejik hedef olarak gördüklerini vurgularken, İBB’deki yolsuzluk soruşturmasına değindi ve Gazze’deki durumu eleştirerek Merz’e tepki gösterdi. Toplantı, Askeri Stratejist Prof. Dr. Esat Arslan tarafından A Haber canlı yayınında değerlendirildi.

