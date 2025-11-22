Başkan Erdoğan G20 için Güney Afrika’da! Gazze için çağrı yapacak

22 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 09:10
Dünyanın gözü hafta sonunda Johannesburg'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’nde olacak. Zirveye Başkan Erdoğan da katılıyor. İki gün sürecek zirvede Erdoğan'ın Gazze'de kalıcı ateşkesin sürmesi için liderlere çağrı yapması bekleniyor. Üç ana oturuma katılacak olan Başkan Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler de yapacak.
