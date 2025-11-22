Başkan Erdoğan G20 için Güney Afrika’da! Gazze için çağrı yapacak

Dünyanın gözü hafta sonunda Johannesburg'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’nde olacak. Zirveye Başkan Erdoğan da katılıyor. İki gün sürecek zirvede Erdoğan'ın Gazze'de kalıcı ateşkesin sürmesi için liderlere çağrı yapması bekleniyor. Üç ana oturuma katılacak olan Başkan Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler de yapacak.

