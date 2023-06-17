17 Haziran 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçimin ortadan kalkmasıyla elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun birinci önceliği bu. Meselenin çözümü oluşturuyor. Büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Enerji yükünü Karadeniz gazı, Gabar petrolü, Akkuyu nükleer santraliyle asgariye indireceğiz. Güçlü Türkiye yoluyla güçlü ihracatımızı rekordan rekora taşıyacağız.'' dedi.