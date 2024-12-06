Başkan Erdoğan cuma namazı çıkışı konuştu: Suriye’deki yürüyüş devam etsin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Muhaliflerin hedefi Şam. yürüyüş devam ediyor biz de bunu gerek istihbarat gerekse bütün medyadan takibini yapıyoruz. Temennimiz kazasız, belasız bir şekilde Suriye’deki bu yürüyüş devam etsin diyeceğim. Esad'a çağrımız olmuştu. Gel 'Suriye'nin geleceğini beraber belirleyelim' demiştik. Ancak olumlu cevap alamadık." dedi.