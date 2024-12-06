06 Aralık 2024, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
Başkan Erdoğan cuma namazı çıkışı konuştu: Suriye’deki yürüyüş devam etsin

Başkan Erdoğan cuma namazı çıkışı konuştu: Suriye’deki yürüyüş devam etsin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2024 14:20
Güncelleme:06.12.2024 14:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Muhaliflerin hedefi Şam. yürüyüş devam ediyor biz de bunu gerek istihbarat gerekse bütün medyadan takibini yapıyoruz. Temennimiz kazasız, belasız bir şekilde Suriye’deki bu yürüyüş devam etsin diyeceğim. Esad'a çağrımız olmuştu. Gel 'Suriye'nin geleceğini beraber belirleyelim' demiştik. Ancak olumlu cevap alamadık." dedi.
Başkan Erdoğan cuma namazı çıkışı konuştu: Suriye’deki yürüyüş devam etsin
Başkan Erdoğan: Suriye’deki yürüyüş devam etsin
Başkan Erdoğan: Suriye’deki yürüyüş devam etsin
İşte rejimin harekat planı
İşte rejimin harekat planı
Halep’i geçici hükümete devredebiliriz
"Halep’i geçici hükümete devredebiliriz"
Şam’ın güneyinde hareketlilik! Yerel muhalif...
Şam’ın güneyinde hareketlilik! Yerel muhalif...
Tapuda yeni dönem başladı!
Tapuda yeni dönem başladı!
PKK/YPG deposunda BM battaniyesi
PKK/YPG deposunda BM battaniyesi
İşte terörden temizlenen Şeyh İsa Köyü
İşte terörden temizlenen Şeyh İsa Köyü
Rusya bağımlılığı Esad’ın sonu oldu
"Rusya bağımlılığı Esad’ın sonu oldu"
A Haber görüntüledi! İşte rejime ait tanklar
A Haber görüntüledi! İşte rejime ait tanklar
İran yeni denge peşinde
"İran yeni denge peşinde"
Okullarda kılık kıyafet serbestliği kaldırıldı!
Okullarda kılık kıyafet serbestliği kaldırıldı!
A Haber İran milislerinin kampında!
A Haber İran milislerinin kampında!
Daha Fazla Video Göster