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Başkan Erdoğan Cezayir'e gidiyor

A Haber
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Giriş: 21.11.2023 08:37
Başkan erdoğan, bugün Cezayir'e resmi ziyarette bulunacak. A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ detayları aktardı.
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