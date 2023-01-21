21 Ocak 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan Bursa'da toplu açılış töreninde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor. Başkan Erdoğan, törene 120 bini aşkın vatandaşın katıldığını açıkladı.