Başkan Erdoğan bugün İtalya’yı ziyaret edecek! Türkiye ve İtalya savunma ortaklığı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İtalya'nın başkenti Roma'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye-İtalya Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılacak olan Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile de bir araya gelecek. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

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