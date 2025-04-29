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Başkan Erdoğan bugün İtalya’yı ziyaret edecek! Türkiye ve İtalya savunma ortaklığı

Başkan Erdoğan bugün İtalya'yı ziyaret edecek! Türkiye ve İtalya savunma ortaklığı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 09:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İtalya'nın başkenti Roma'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye-İtalya Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılacak olan Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile de bir araya gelecek. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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Başkan Erdoğan bugün İtalya’yı ziyaret edecek! Türkiye ve İtalya savunma ortaklığı
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