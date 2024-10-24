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Başkan Erdoğan BRICS'e katılacak!

Başkan Erdoğan BRICS'e katılacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 10:42
Rusya'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde son güne girildi. Zirvenin son gününde Başkan Erdoğan BRICS aile fotoğrafında yer alacak. Ayrıca Erdoğan Outreach/BRICS Plus formatındaki genel oturuma katılacak.
Başkan Erdoğan BRICS’e katılacak!
Başkan Erdoğan BRICS'e katılacak!
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