05 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Bizim başka ülkenin toprağında gözümüz yok
Başkan Erdoğan: Bizim başka ülkenin toprağında gözümüz yok

Başkan Erdoğan: Bizim başka ülkenin toprağında gözümüz yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2025 12:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tezkere ile ilgili açıklamlarda bulunan Başkan Erdoğan, "Başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında gözümüz yok. Komşularımız başta, tüm dost ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız." dedi. Başkan Erdoğan, "Türk Bayrağı, dalgalandığı bütün coğrafyalarda, tarih boyunca olduğu gibi, daha nice seneler dostlarına güven vermeyi sürdürecek, kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Bizim başka ülkenin toprağında gözümüz yok
Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye teşekkür
Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye teşekkür
Başkan Erdoğan’ın sözleri ayakta alkışlandı
Başkan Erdoğan’ın sözleri ayakta alkışlandı
Özgür Özel’e siyaset otobanı göndermesi
Özgür Özel’e “siyaset otobanı” göndermesi
Cumhur İttifakı neden hedef alınıyor?
Cumhur İttifakı neden hedef alınıyor?
Bizim başka ülkenin toprağında gözümüz yok
"Bizim başka ülkenin toprağında gözümüz yok"
Komisyon İmralı’ya gidecek mi?
Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Mercan’da esnafın otopark çilesi! Otopark bitmedi esnaf perişan oldu
Mercan'da esnafın otopark çilesi! Otopark bitmedi esnaf perişan oldu
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Sırada 350 bininci konut teslimatı var
Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin soruşturma!
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturma!
Kemal Kılıçdaroğlu yeni ofis açtı!
Kemal Kılıçdaroğlu yeni ofis açtı!
DEM Parti’den Bahçeli’ye Demirtaş teşekkürü
DEM Parti’den Bahçeli’ye Demirtaş teşekkürü
Babası ve oğlu ifade verecek
Babası ve oğlu ifade verecek
Daha Fazla Video Göster