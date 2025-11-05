Başkan Erdoğan: Bizim başka ülkenin toprağında gözümüz yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tezkere ile ilgili açıklamlarda bulunan Başkan Erdoğan, "Başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında gözümüz yok. Komşularımız başta, tüm dost ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız." dedi. Başkan Erdoğan, "Türk Bayrağı, dalgalandığı bütün coğrafyalarda, tarih boyunca olduğu gibi, daha nice seneler dostlarına güven vermeyi sürdürecek, kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

