Başkan Erdoğan Ankaralılar ile buluşacak! İşte programı

Başkan Erdoğan bugün, Ankara'nın bazı ilçelerinde halk ile buluşacak. Başkan Erdoğan Pursaklar, Hüseyingazi ve Sincan'da konuşacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN