Başkan Erdoğan: Aileyi güçlendirmeden devleti yaşatamazsınız

Aile ve Kültür- Sanat Sempozyumu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış hızımız azalıyor. Geçtiğimiz yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Cinsiyetsizleştirme gibi dayatmalara ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli önlemleri alıyor, en küçük bir tavize, ihmale, rehavete mahal vermiyoruz. İstihdamda olan kadanaların toplam doğurganlık hızının 1,38, istihdam sürecinde yer almayan kadınların ise 1,72 olduğunu görüyoruz. Yani çalışma hayatının doğurganlık hızı üzerinden sınırlı bir etkisi olduğu ortaya çıkıyor.' ifadelerini kullandı.