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Başkan Erdoğan açıkladı: Elazığ ve Malatya'ya müjdeli haber

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Giriş: 21.09.2020 19:37
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son aşamasına gelmiştir. Vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri tespit ettik. Buna göre her iki ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 TL arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. 3+1 konutlar için ise 730 ile 995 TL arasında bir bedel belirlenmiştir."
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