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Başkan Erdoğan ABD'de yayın yapan televizyon kanalı PBS'e konuştu: Rusya'ya Batı'ya güvendiğimiz kadar güveniyoruz

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Giriş: 19.09.2023 03:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yayın yapan televizyon kanalı PBS'ye konuştu. Başkan Erdoğan, "Son 50 yıldır AB'nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı.
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