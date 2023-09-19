Başkan Erdoğan ABD'de yayın yapan televizyon kanalı PBS'e konuştu: Rusya'ya Batı'ya güvendiğimiz kadar güveniyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yayın yapan televizyon kanalı PBS'ye konuştu. Başkan Erdoğan, "Son 50 yıldır AB'nin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusya'ya, Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı.