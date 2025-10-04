Başkan Erdoğan: 81 ilde 500 bin sosyal konut için düğmeye bastık

Sultanbeyli’de toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Başkan Erdoğan, “TOKİ'miz projelerine yenilerini ekliyor. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. İstanbul'daki fahiş kiraları denetlemek için TOKİ eliyle ilk kez kiralık konut kampanyasını başlattık. Projenin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

