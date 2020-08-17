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Başkan Erdoğan 17 Ağustos Marmara Depremi mesajı

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Giriş: 17.08.2020 03:23
Güncelleme:17.08.2020 03:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üzerinden 21. yıl geçen 17 Ağustos Marmara Depremi nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, "Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin yaşandığı saat olan 03.02'de paylaşımda bulundu.

Paylaşımında depremin 45 saniye sürdüğünü anımsatan bir sayaca da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz."

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