Balıkesir Sındırgı depremleri ne mesaj veriyor?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 4 bine yakın artçı yaşandı. A Haber’e değerlendirmelerde bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntıların tek bir fay hattı üzerinde değil geniş bir alana yayıldığını vurguladı. Yer kabuğunun ince olması ve magma hareketlerinin bu süreci tetiklediğini söyleyen Ersoy, “Büyük bir deprem beklemiyoruz ama artçılar aylarca sürebilir” dedi. Türkiye’nin neredeyse tamamının deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Ersoy, özellikle alüvyon zeminlerde zemine uygun yapılaşmanın hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN