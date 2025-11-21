Bakan Tunç’tan Çocuk Komisyonu mesajı: Yarınlarımız için atılmış kıymetli bir adım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de kurulan araştırma komisyonunun çocukları suça sürükleyen nedenlerin ele alınması ve koruyucu mekanizmaların geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Tunç, alınan bu kararı çocukların güvenli bir geleceğe hazırlanması adına memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Çocuklarımız için atılan her adım, sorumluluğumuzun göstergesidir." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN