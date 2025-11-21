21 Kasım 2025, Cuma

Bakan Tunç'tan Çocuk Komisyonu mesajı: Yarınlarımız için atılmış kıymetli bir adım
Bakan Tunç’tan Çocuk Komisyonu mesajı: Yarınlarımız için atılmış kıymetli bir adım

Giriş: 21.11.2025 12:24
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de kurulan araştırma komisyonunun çocukları suça sürükleyen nedenlerin ele alınması ve koruyucu mekanizmaların geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Tunç, alınan bu kararı çocukların güvenli bir geleceğe hazırlanması adına memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Çocuklarımız için atılan her adım, sorumluluğumuzun göstergesidir." dedi.
