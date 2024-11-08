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Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek hiç kimseye yakışmaz

Bakan Tunç: Yargıyı tehdit etmek hiç kimseye yakışmaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.11.2024 22:30
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Şiddet suçtur, şiddeti teşvik suçtur. Terör uzantılarına destek vermek suçtur ve bu bütün dünyadaki demokratik ülkelerde böyledir. Şiddeti destekleyeni yargı önüne çıkarırlar ve yargı onlardan hesap sorar. Bugün de yargımızın şiddeti teşvik edenlerle teröre bulaşanlarla ilgili yaptığı soruşturmaları eleştirmek ve bu konuda yetkili olan yargı mensuplarımızı, Cumhuriyet savcılarımızı adeta tehdit eder vaziyette birtakım konuşmalar yapmak hiç kimseye yakışmaz" dedi.
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